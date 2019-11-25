2019-11-25T03:05:42+03:00
В мире

Шеф Пентагона предложил министру ВМС США подать в отставку

По словам главы американского Минобороны, он больше не доверяет Спенсеру
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр обороны США Марк ЭсперМинистр обороны США Марк ЭсперФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава американского Минобороны Марк Эспер объявил, что он больше не доверяет министру военно-морских сил (ВМС) США Ричарду Спенсеру, как раньше, и предложил ему подать в отставку, сообщает газета The Washington Post.

Увольнение министра связано с расследованием в отношении морского пехотинца Эдварда Галлагера, которого обвиняли в военных преступлениях, а потом суд оправдал его по большинству предъявленных обвинений, однако командование ВМС решило уволить проштрафившегося военнослужащего из спецназа и понизить в звании.

Как писал сайт kp.ru, в защиту Галлагера выступил Дональд Трамп, и Спенсер неоднократно выражал недовольство вмешательством президента, даже, по слухам, грозил уйти в отставку.

«К сожалению, в результате я пришел к выводу, что больше не доверяю министру Спенсеру, чтобы он мог и дальше оставаться на своей должности», - приводит газета слова шефа Пентагона.

Эспер уже и замену Спенсеру нашел: по данным издания, он предложил назначить министром ВМС бывшего спецназовца Кеннета Брейтуэйта, который сейчас работает послом США в Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за наводнения во Франции погибли четыре человека, судьба еще одного неизвестна
Троих пропавших после задымления на шахте в Коми рабочих нашли живыми
Клинцевич напомнил украинскому генералу, что Крым – российская территория
Число жертв крушения самолета в Конго возросло до 29
В Италии из-за оползня рухнула часть автомобильного моста
На Украине возбудили уголовное дело о ДТП с участием детского омбудсмена
Блумберг: «Я иду в президенты, чтобы победить Трампа»
Умерла Людмила Вербицкая, президент СПбГУ
Finnair на один день отменит все рейсы в Россию из-за забастовки
Пушков ответил на заявления Поклонской о Ротару
Диетолог рассказала, как сделать завтрак полезным
Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место
Участники детского «Евровидения» от России заняли 13-е место
Победителем детского «Евровидения-2019» стала певица из Польши Вики Габор
Украинский детский омбудсмен Кулеба с сыновьями попал в аварию
Джонсон отрицает планы Британии сократить численность армии ради экономии
Пригожин призвал не «шпынять» Ротару