Шеф Пентагона предложил министру ВМС США подать в отставку

СЕГОДНЯ 02:58 2019-11-25T03:05:42+03:00

По словам главы американского Минобороны, он больше не доверяет Спенсеру

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Глава американского Минобороны Марк Эспер объявил, что он больше не доверяет министру военно-морских сил (ВМС) США Ричарду Спенсеру, как раньше, и предложил ему подать в отставку, сообщает газета The Washington Post.

Увольнение министра связано с расследованием в отношении морского пехотинца Эдварда Галлагера, которого обвиняли в военных преступлениях, а потом суд оправдал его по большинству предъявленных обвинений, однако командование ВМС решило уволить проштрафившегося военнослужащего из спецназа и понизить в звании.

Как писал сайт kp.ru, в защиту Галлагера выступил Дональд Трамп, и Спенсер неоднократно выражал недовольство вмешательством президента, даже, по слухам, грозил уйти в отставку.

«К сожалению, в результате я пришел к выводу, что больше не доверяю министру Спенсеру, чтобы он мог и дальше оставаться на своей должности», - приводит газета слова шефа Пентагона.

Эспер уже и замену Спенсеру нашел: по данным издания, он предложил назначить министром ВМС бывшего спецназовца Кеннета Брейтуэйта, который сейчас работает послом США в Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU