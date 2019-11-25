Шеф Пентагона предложил министру ВМС США подать в отставку
Глава американского Минобороны Марк Эспер объявил, что он больше не доверяет министру военно-морских сил (ВМС) США Ричарду Спенсеру, как раньше, и предложил ему подать в отставку, сообщает газета The Washington Post.
Увольнение министра связано с расследованием в отношении морского пехотинца Эдварда Галлагера, которого обвиняли в военных преступлениях, а потом суд оправдал его по большинству предъявленных обвинений, однако командование ВМС решило уволить проштрафившегося военнослужащего из спецназа и понизить в звании.
Как писал сайт kp.ru, в защиту Галлагера выступил Дональд Трамп, и Спенсер неоднократно выражал недовольство вмешательством президента, даже, по слухам, грозил уйти в отставку.
«К сожалению, в результате я пришел к выводу, что больше не доверяю министру Спенсеру, чтобы он мог и дальше оставаться на своей должности», - приводит газета слова шефа Пентагона.
Эспер уже и замену Спенсеру нашел: по данным издания, он предложил назначить министром ВМС бывшего спецназовца Кеннета Брейтуэйта, который сейчас работает послом США в Норвегии.
ИСТОЧНИК KP.RU