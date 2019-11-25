Из-за наводнения во Франции погибли четыре человека, судьба еще одного неизвестна
Из-за сильного наводнения на юго-востоке Франции, где за последние пару дней выпала двухмесячная норма осадков, погибли как минимум четыре человека, еще один считается пропавшим без вести, его ищут.
Мощные ливни привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили улицы французских городов в департаментах Вар и Приморские Альпы, вызвали сели и оползни. Спасатели работают днем и ночью. С помощью вертолета из воды подняли около 230 человек.
Пока неизвестна судьба 78-летнего мужчины, который был сбит с ног и унесен потоками воды, когда вышел из своего дома. Троих погибших нашли в затопленных машинах, четвертый утонул, когда во время эвакуации жителей городка Ле-Мюи перевернулась лодка спасателей, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, жертвами наводнения на юге Франции в прошлом году стали 13 человек. Тогда в некоторых районах страны вода достигала уровня второго этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU