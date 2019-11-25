В районе острова Чеджу затонула южнокорейская рыболовецкая шхуна

СЕГОДНЯ 04:51 2019-11-25T05:03:40+03:00

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Ранним утром в понедельник, 25 ноября, в районе острова Чеджу (Чеджудо) затонула южнокорейская рыболовецкая шхуна, на борту которой находились 14 членов экипажа. Семерых моряков удалось спасти, судьба остальных пока неизвестна, поиски пропавших людей продолжаются, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану страны.

По его данным, сигнал от рыбаков о том, что на их глазах ушло под воду судно для ловли осьминогов водоизмещением 24 тонны, поступил спасателям около 6.00 по местному времени (00.00 мск). По словам очевидцев, шхуна затонула примерно в 87 километрах от острова Мара, где сотрудники береговой охраны позже нашли шлюпки и семерых моряков.

Поисково-спасательную операцию осложняет непогода в районе кораблекрушения: там сейчас штормовой ветер и волны высотой четыре метра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад недалеко от южнокорейского порта Пхохан у мыса Хоми в Японском море загорелось грузовое судно Silver Way, на борту которого находились 13 россиян. К счастью, тогда никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU