2019-11-25T09:33:34+03:00
Авто

Против смартфонов за рулем будет бороться искусственный интеллект

Умную систему разработали российские специалисты
Елена АКИМОВА
Поделиться:
За водителями проследит искусственный интеллектЗа водителями проследит искусственный интеллектФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Водителям за рулем не дадут отвлекаться от дороги, этим займется искусственный интеллект. Разработка принадлежит российским инженерам, умная система будет не только контролируют усталость водителя, но проследит, чтобы он не использовал телефон.

По статистике ОНФ именно разговоры за рулем являются одной из основных причин смертельных ДТП.

Специалисты разрабатывают сразу два умных датчика. Одна разработка принадлежит НПО «Импульс», входящее в госкорпорацию «Ростех. Видеосистема получила название «Антисон», она считывает мимику водителя, фиксирует повороты головы и движение глаз и подает предупреждающие сигналы.

Еще одна разработка ведется в рамках Национальной технологической инициативы «Нейронет» — специальная нейрокепка. Она может фиксировать утомление, потерю концентрации, а также следить за мышечной активностью водителя.

Нейроклепки уже стали тестировать в Новгородской области, ими оснастили шесть школьных автобусов. А устройства «Антисон» планируют установить в столичном наземном транспорте.

Эксперты уверены, что умные наблюдатели эффективнее тахографов.

— Тахограф отслеживает время движения транспорта, а не состояние водителя, он не может предупредить водителя или центр мониторинга о том, что надо сделать перерыв или остановку для отдыха, — рассказал «Известиям» Павел Растопшин, управляющий директор ГК «Цифра», разработчика системы мониторинга для большегрузных самосвалов и карьерной техники.

Ранее сообщалось, что «Автодата» будет следить за передвижением россиян. Платформа сможет не только собирать сведения о географии поездок, но сможет сообщать в превышении скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться бездетными
Американский конгрессмен обвинил Украину во вмешательстве в выборы США
Синоптики предсказывают россиянам "атмосферную впадину"
Юрий Ганус об изменениях в базе данных РУСАДА: "Их было много, в том числе с Олимпиады в Лондоне"
Ким Чен Ын проверил боеготовность гарнизона на острове близ Южной Кореи
«Сына» робота Федора назвали Артемом: Он будет управлять кораблем
На юго-западе Китая произошло землетрясение: один человек погиб
Мужчины охотнее признаются в курортных романах, чем женщины
Ставки утильсбора на автомобили будут повышены с 2020 года
Юрий Ганус о будущем решении ВАДА: "Наш спорт еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций"
В ДНР прокомментировали признание бывшего «народного мэра» в шпионаже
В Черном море утонули свыше 14 тысяч овец
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Крым созовет международный трибунал по провокации Киева в Керченском проливе
Жириновский предложил расширить границы допустимых пределов самообороны
Специалисты выяснили, сколько денег россияне хранят на банковских вкладах
В районе острова Чеджу затонула южнокорейская рыболовецкая шхуна