Против смартфонов за рулем будет бороться искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-25T09:33:34+03:00

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Водителям за рулем не дадут отвлекаться от дороги, этим займется искусственный интеллект. Разработка принадлежит российским инженерам, умная система будет не только контролируют усталость водителя, но проследит, чтобы он не использовал телефон.

По статистике ОНФ именно разговоры за рулем являются одной из основных причин смертельных ДТП.

Специалисты разрабатывают сразу два умных датчика. Одна разработка принадлежит НПО «Импульс», входящее в госкорпорацию «Ростех. Видеосистема получила название «Антисон», она считывает мимику водителя, фиксирует повороты головы и движение глаз и подает предупреждающие сигналы.

Еще одна разработка ведется в рамках Национальной технологической инициативы «Нейронет» — специальная нейрокепка. Она может фиксировать утомление, потерю концентрации, а также следить за мышечной активностью водителя.

Нейроклепки уже стали тестировать в Новгородской области, ими оснастили шесть школьных автобусов. А устройства «Антисон» планируют установить в столичном наземном транспорте.

Эксперты уверены, что умные наблюдатели эффективнее тахографов.

— Тахограф отслеживает время движения транспорта, а не состояние водителя, он не может предупредить водителя или центр мониторинга о том, что надо сделать перерыв или остановку для отдыха, — рассказал «Известиям» Павел Растопшин, управляющий директор ГК «Цифра», разработчика системы мониторинга для большегрузных самосвалов и карьерной техники.

Ранее сообщалось, что «Автодата» будет следить за передвижением россиян. Платформа сможет не только собирать сведения о географии поездок, но сможет сообщать в превышении скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU