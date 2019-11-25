В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой РУСАДА

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-25T13:04:13+03:00

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В Кремле считают, что говорить о возможном лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса преждевременно. Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поводит проверку по факту возможного нарушения московской лаборатории. Директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал Би-би-си, что вероятность того, что Россия может лишиться права участвовать в чемпионате Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи, есть. Под угрозой участие российской сборной в Летней Олимпиаде.

В Кремле призвали дождаться результатов проверки. Решение о судьбе РУСАДА примут 9 декабря во время заседания исполкома ВАДА в Париже.

- Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находится в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с WADA. Пока никаких решений нет, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков., его слова приводит ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU