"Новатэк" просит выделить 103,6 млрд рублей на проект крупнейшего СПГ-завода России

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-25T13:42:23+03:00

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Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству выделение средств на строительство терминала "Утренний" в Обской губе. Объект является частью проекта крупнейшего в стране завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2".

Из-за нехватки средств существует риск просрочки сроков по реализации проекта в 2023-2035 годах. Поэтому компания просит заложить в федеральный бюджет траты в размере 103,6 млрд рублей на строительство, передает "Коммерсант".

Согласно данным издания, бюджетного финансирования не получил не только терминал "Утренний", но и объекты на Камчатке, а также в Мурманске. Все они не вошли в национальный проект "Комплексный план магистральной инфраструктуры".

В министерстве финансов сообщили, что деньги на "Утренний" могут быть выделены при формировании закона о бюджете на 2021-2023 годы. Терминал в Мурманске уже включили в проект "Морские порты России", а для объекта на Камчатке бюджетные средства пока, действительно, не предусмотрены, но и этот вопрос в скором времени может быть решен.

Сайт kp.ru писал, что запуск первой очереди "Арктика СПГ – 2" запланирован на 2022-2023 годы. Это уже второй такой проект "Новатэка" мощностью 19,8 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU