"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Умки"

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-25T13:17:33+03:00

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"Союзмультфильм" выпустит финальную часть трилогии о белом медвежонке "Умка" спустя полвека после выхода первой части. В пресс-службе студии сообщили, что продолжение мультфильма покажут зрителям в декабре.

- Киностудия "Союзмультфильм" в декабре 2019 года представит финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке по имени Умка. Долгожданная встреча зрителя с Умкой и его другом произойдет спустя 50 лет после выхода первого мультфильма, - сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Лента станет третьей в серии про Умку: первые две выпустили на экраны в 1969 и 1970 годах. Развязку сюжета второй части мультфильма зритель узнает в конце этого года.

- Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм "Умка ищет друга" вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга. Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучит песня – добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год, — цитирует РИА Новости председателя правления "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву.

Проект поддержало Министерство культуры России, а его генеральным спонсором стала компания "Роснефть".

В уходящем году 50-летний юбилей отметили многие герои культовых советских мультипликаций. Сайт КП рассказывал о выпуске нового мультика про Чебурашку и юбилее "Ну погоди!".

Продолжение "Умки" выйдет к 50-летию мультфильма .

ИСТОЧНИК KP.RU