Снимут новые серии «Бременских музыкантов», «Умки» и «Ну, погоди!»

В этом году сразу несколько любимых многими поколениями мультфильмов отмечают 50-летний юбилей. Поэтому в «Союзмультфильме» решили сделать сюрприз взрослым и детям к круглой дате. Юбиляры этого года мультики: «Ну, погоди!», «Чебурашка и крокодил Гена», «Маугли», «Умка», «Бременские музыканты». Героев этих знаменитых мультфильмов ждут либо продолжения, либо короткие истории, комиксы. В общем, ни один юбиляр не останется не охваченным интересным современным решением.

«Где-то будут продолжения. Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами. По каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю», - рассказала журналистам на инвестиционном форуме в Сочи председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Напомним, что у «Союзмультфильма» есть успешный опыт создания новых серий мультфильма «Простоквашино», который посмотрели миллионы людей. Новые серии мультсериала выходят на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».

Целесообразность и интерес аудитории к новым сериям любимых мультфильмов «Комсомольской правде» объяснила актриса Юлия Меньшовой, которая озвучила в «Простоквашино» маму дяди Федора: «Ну, это же детство (улыбается.) Такая вот неожиданная возможность воссоединиться с ним, но на другом витке, в другой ипостаси. Этим интересно. Новые серии мне понравились. Мне кажется, что с большим уважением была сохранена и основная форма старого мультика, хоть и добавлено что-то новое. Но атмосферно новая серия абсолютно «оттуда», из нашего детства. В этом мультике есть добро, и не резкая такая, современная ирония, а нежная. Ностальгическая. Мне это очень симпатично...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Простоквашино» теперь только правильные бутерброды: «Союзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились о правах на любимый мультфильм

Киностудия может использовать не только оригинальные сценарии первых серий и товарные знаки с изображением героев, но еще и 10 неэкранизированных историй из популярной серии (подробности)