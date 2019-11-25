В Кремле не согласились с результатами исследования о протестах в России

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-25T13:17:46+03:00

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Результаты исследования Центра социально-трудовых прав о протестных акциях прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Центре социально-трудовых прав посчитали, что с начала 2019 года произошло 1443 акций протестов, это, приводит результаты исследования «Коммерсант», самый высокий показатель за последние годы в России.

В Кремле не считают, что в 2019 году ситуация отличается от ситуации в предыдущие годы. Дмитрий Песков сказал, что в администрации президента не отмечают рост протестной активности:

- Это обычный фон, это всегда присутствовало - определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда, она не ассоциируется только с этим годом, - приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Дмитрий Песков сказал, что хотел бы взглянуть а цифры, которые предоставят социологи. Тогда можно будет более конкретно говорить о ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU