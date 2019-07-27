Протесты в Москве: Корреспондента «КП» задержали, а бунтари дрались с полицией и перекрыли Садовое кольцо

ПАКУЮТ ВСЕХ!

- Руки на машину положи! Ноги на ширину плеч, - ревел мне в ухо здоровенный дядька в плотном бронике. Как ты не поставь эти ноги, все омоновцам будет не так – их представление о ширине аршином общим не измеришь. Пошел досмотр: ощупали меня с головы до щиколоток. Проверили сумку – там лишь бутылка воды и ноут. Чист.

Меня задержала полиция на несанкционированном митинге в центре Москвы. В этот день на Тверскую, по данным МВД, пришли 3,5 тысяч человек.

Как вязали? Все прозаично. Сначала подошли проверить документы. Я показал журналистскую корочку. А меня в ответ схватили под локотки и уволокли в автозак. Ну, а я не особо и сопротивлялся. Попробуйте побрыкаться с омоновцами…

Гламур закончился, не успев начатьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хоть на пару секунд, но я почувствовал себя Филиппом Киркоровым. Все фотографы сбежались щелкнуть мою раскрасневшуюся на московском пекле физиономию.

Гламур закончился, не успев начаться. Запихнули внутрь «бобика». Вот где Гиена Огненная. Вместе со мной туда утромбовали 23 человека – мы сами пересчитались. Вентиляционный люк закрыт. Не продохнуть, как в метро в 8 утра.

- Я не из этих, зачем меня сюда! – вопил парень, которого паковали вслед за мной.

- А из каких ты? – дружно загоготал автозак ему в ответ.

Народ тут собрали разный. Вот мужчина лет 50-ти, зовут Александром. Эдакий балагур и душа компании.

- Я просто сидел на лавочке, говорил с товарищем по работе, а меня замели, - кричал он так, что в бобике трещали стекла.

Запихнули внутрь «бобика». Вот где Гиена ОгненнаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напротив меня томится рыжая девушка. Лицо скрыто черной медицинской маской.

- Я лечила зуб, щека распухла, поэтому в маске. Я не на митинг пришла, - объяснялась она.

- Да тут кого не спроси. Все не на митинг, - намекнул мне молодой хипстер Дмитрий. И правда. Мистика!

И вот – поехали! От духоты виски гудели, словно их сдавили клещами. Мы тряслись в бобике по дороге в отделение полиции. Парень, похожий на футболиста Булыкина, уже вызванивал адвокатов…

Нас выгрузили во в дворе ОВД по Хорошевскому району. Из душного автозака завели в полицейский предбанник.

Корреспондент "КП" Роман Голованов

- Доставайте паспорта, называйте свои имена, - хлебосольно встретила нас товарищ майор. Всех записали. Оказалось, среди нас два 17-летних парня – Артем и Андрей.

- Звоните родителям, - вышла к ним хлопотливая инспектор по делам несовершеннолетних.

- Мама наругает? – спрашиваю.

- Нет, - ухмыльнулся Артем. – Мы же не специально туда пришли.

- А про митинг не знали? – уточняю.

- Знали… - раскалывается он.

Пока ждали допроса, разговорились с Дмитрием (ну, тем самым хипстером из автозака).

- Лучше бы мы войну и не выигрывали. Лучше бы при немцах жили, - распылился он. – Сейчас бы не на «Ладах», а на «БМВ» ездили. А теперь что? Нас уничтожают. Сирия, Донбасс – всех посылают воевать…

Помните, был такой мальчик Коля из Уренгоя. Ну, который извинялся в Берлине перед фашистами. Думаю, этот Дима тоже бы не плохо справился с его ролью.

Вентиляционный люк закрыт. Не продохнуть, как в метро в 8 утраФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тут меня окрикнул лейтенант:

- Журналист Голованов! Пройдемте в кабинет!

Видимо, сработали новости о моем задержании, полетевшие по всем соцсетям. Опрашивали (полицейские очень настаивали, чтобы я не путал это с допросом) быстро.

- Зачем пришли на митинг? – навис надо мной лейтенант.

- Работать.

- Где работаете?

- «Комсомольская правда».

Каждое слово записывал в бланк с заглавием «Объяснение».

- Читайте!

Пробежался глазами. Внес лишь одну пометку: «во время задержания я показывал удостоверение прессы». Поставил закорючки в нужных местах.

И вот я свободен! Звоню жене:

- Я откинулся! – обрадовал супругу. Она о задержании узнала из новостей.

- Приезжай домой клеить обои! – без суда и следствия жена мне вынесла приговор. Нет уж! Такое наказание мне ни один суд не выписывал. Вызываю такси. Мчу обратно на Тверскую. Там началась сама жара…

ПОЛЕТЕЛИ КАМНИ И БУТЫЛКИ

- О! Освободился, граф Монте Кристо! – припечатал меня наш фотокорр Витя Гусейнов. Я не обижаюсь. Ведь ему досталось больше, чем мне. Витю в день рождения отправили шататься с протестующими в центре Москвы.

Протестующие бросались на сотрудников с кулаками, прорывали оцепление, устраивали давкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока я коптился в автозаке, сцепки омоновцев выдавливали несанкционированный митинг с Тверской на Пушкинскую площадь и Страстной бульвар. Бунтари от полицейских не отставали.

- Пока ты сидел, на Тверской распылили какую-то хрень, - фотокорр Витя перекосился, будто разжевал неспелую антоновку. – У меня пересохло во рту.

Каждый раз, приходя на подобный митинг, слышу от зазывал: «Все будет мирно»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Протестующие бросались на полицию с кулаками, прорывали оцепление, устраивали давку, опрокидывали заграждения. Те в ответ молотили их дубинками.

Новый затор нарисовался на Страстном бульваре. Полицейская сцепка не выдержала. Пошел прорыв. Перекрыта дорога.

Любой протест, как по сценарию, превращают в бойню радикалыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Через минут пять улицы были защищены. Всех выдавили вниз. Пробка рассосалась.

Очередное поле боя – Столешников переулок. Протестующие бросают в полицию бутылки. Омон месит толпу дубинками. Кого-то из бунтарей потоптали берцами. Мгновение и, фух, все разошлись по разным сторонам…

Из центра протестующие дошли до Садового кольца (рядом с Цветным бульваром). Вышли на дорогу и перекрыли ее. Пошли новые побоища, новые задержания…

Каждый раз, приходя на подобный митинг, слышу от зазывал: «Все будет мирно». А потом в полицию летят камни, льется слезоточивый газ. Любой протест, как по сценарию, превращают в бойню радикалы. Провокаторов не трудно выцепить взглядом из толпы.

Сцепки омоновцев выдавливали несанкционированный митинг через задержания и помятые ребраФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я не обвиняю всех мальчишек и девчонок, которые в этот день «развлекались» в центре Москвы. Им хочется свободы и движухи. Лет через 10 они будут со смехом вспоминать, сидя с женой за вечерним бокалом вина, как удирали от омоновской дубинки. Но на всех госпереворотах – что на Украине, что в Сирии – в момент «икс» студенты разбегаются по домам. На их места встают вооруженные и накаченные быки, обученные захватывать улицы. А расплачиваются за эти перевороты уже другие люди.

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