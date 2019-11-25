2019-11-25T15:21:33+03:00
Общество

Совфед принял законопроект об использовании нацистской символики в искусстве при условии осуждения нацизма

При этом документ устанавливает обязательное условие - демонстрация должна сопровождаться осуждением нацизма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед принял законопроект об использовании нацистской символики в искусствеСовфед принял законопроект об использовании нацистской символики в искусствеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет Федерации одобрил законопроект, который разрешает использовать на территории страны нацистскую символику без признаков пропаганды фашистской идеологии. Речь идет прежде всего о художественных и документальных фильмах, а также произведениях науки, литературы и искусства.

Документ предусматривает, что демонстрация нацистской атрибутики возможна только при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, авторами инициативы были председатели комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарев, а также вице-спикер Петр Толстой. Они объяснили, что такой закон необходим поскольку под запрет на данный момент попадают многие произведения искусства, рассказывающие об истории Великой Отечественной войны.

До настоящего времени изображение любой нацистской символики было запрещено на территории России законом от 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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