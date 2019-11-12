Госдума: Свастику публиковать можно, но осторожно!

Государственная дума единогласно приняла во втором чтении законопроект, который разрешает демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях. Инициатором поправки в административный кодекс стала группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также главами комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Они предложили исключить административную ответственность из КоАП РФ для соответствующих случаев использования.

Причиной тому стали множественные судебные процессы по всей стране, в ходе которых пользователей социальных сетей штрафовали на 1,5 тысяч рублей за демонстрацию свастики. Парадоксально, но наказывали так даже блогеров, которые размещали у себя в социальных сетях советские плакаты и карикатуры Кукрыниксов, которые высмеивали фашистов во время Великой Отечественной войны.

- В своих поправках комитет культуры предлагал разрешить использовать нацистскую символику музеям, реконструкторам, а также в компьютерных и видеоиграх. При этом произведение искусства должно формировать негативное отношение к идеологии нацизма. Должны отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма, - отметила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Профессиональные историки, реконструкторы, продавцы антиквариата немного вздохнули. Но факт снятия административной ответственности приняли сдержано.

- Без тени нет света. Чтобы нацизм никогда не повторился, надо знать и о том, как он выглядел. Нельзя закрыть стикером свастику на плакате Кукрыниксов "Превращение фрицев", где шеренги немецких солдат на подмосковном поле перерождаются сначала в свастики, а затем в березовые кресты. Известный монумент "Воин-освободитель" что расположен в берлинском Трептов-парке, также стоит на разрубленной мечом свастике. Снимать стикеры с коллекционных предметов мы не будем: люди по- разному относятся к этому символу, - прокомментировал новость "Комсомолке" член Российского военно-исторического общества, директор компании "Лейбштандарт" Дмитрий Бушмаков.

В марте 1917 года руководство страной перешло к Временному правительству, которое выпустило "думки". Так в народе назвали новые деньги

Кстати, первыми в 20-ом веке свастику в ранг государственного символа приняли не в Германии, а в России. В марте 1917 года руководство страной перешло к Временному правительству, которое выпустило "думки". Так в народе назвали новые деньги. С одной стороны купюры было изображено здание Государственной Думы, а на другой крупная свастика, которая заменила имперскую корону. Свастику для молодой России тогда заимствовали из буддизма, где она символизировала перерождение. Трудно дать однозначный ответ, кто это все придумал, но известно, что банкноты Временного правительства для городов Сибири печатались в США. На билетах государственного внутреннего выигрышного займа с 1917 по 1928 года внизу можно различить мелким шрифтом American Bank Note Company (в переводе с англ. - Американская банкнотная компания.)

И эту часть истории также важно помнить, а не искать стикеры. Хорошо, что это понимают в Госдуме.

- Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. Наступает год 75-летия нашей Победы. Люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину, например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии. Очень хорошо, что это эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем, — подчеркнула Ямпольская.