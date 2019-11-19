Госдума сняла запрет на свастику в искусстве и науке

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-19T15:14:01+03:00

потребуются изменения в кодексе об административных правонарушениях и отмена наказания за использование нацистской символики без пропаганды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Государственая дума третьем, окончательном чтении приняла закон о показе свастики без целей пропаганды и оправдания нацизма. Проект внесла группа депутатов, в которую вошли председатели комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарев, возглавил инициативу вице-спикер Петр Толстой.

"У нас есть редкая возможность снять общественное раздражение и не потратить при этом ни одного бюджетного рубля. Денег здесь не требуется, а требуется только здравый смысл", - заявила Ямпольская.

По ее словам, потребуются изменения в кодексе об административных правонарушениях и отмена наказания за использование нацистской символики без пропаганды.

Депутат также отметила, что принятие законопроекта происходит в канун празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Чтобы нацизм никогда не повторился, надо знать и о том, как он выглядел. Нельзя закрыть стикером свастику на плакате Кукрыниксов "Превращение фрицев", где шеренги немецких солдат на подмосковном поле перерождаются сначала в свастики, а затем в березовые кресты. Известный монумент "Воин-освободитель" что расположен в берлинском Трептов-парке, также стоит на разрубленной мечом свастике, - рассказал "КП" член Российского военно-исторического общества, директор компании "Лейбштандарт" Дмитрий Бушмаков.

Ранее изображение любой нацистской атрибутики было запрещено на территории России законом от 1995 года. 24 года спустя депутаты приняли во внимание, что таким образом под запретом оказались многие произведения искусства, использующие символику нацизма в отражении истории Великой Отечественной войны.

В мае 2019 Судебный департамент при Верховном суде РФ привёл статистику о том, что за последние 10 лет число привлечённых к ответственности за применение нацистской символики россиян возросло более, чем в 30 раз: с 54 до 1639 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU