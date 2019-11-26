Пушков посоветовал Оржелю определиться, что для Украины важнее – иски или контракт с «Газпромом»
Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заметил серьезные противоречия в заявлениях главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля.
Министр энергетики Украины противоречив. То говорит, что подписание контракта с «Газпромом» – «абсолютный приоритет для Украины». То настаивает на условиях, неприемлемых для России, и не хочет отказываться от исков к «Газпрому», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.
«Пусть все же разберётся, что важнее – иски или контракт», - добавил Пушков.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне украинский министр заявил, что Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с «Газпромом» до конца года, назвав этот вопрос «абсолютным приоритетом» и пообещав украинцам самый дешевый газ в истории, если Незалежной это удастся.
А потом предупредил соотечественников о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа из России с первого дня нового 2020 года, заверив, что Киев к такому развитию событий подготовился. При этом Оржель подчеркнул, что украинская сторона не намерена отказываться от своих претензий к нашей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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