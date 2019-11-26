Пушков посоветовал Оржелю определиться, что для Украины важнее – иски или контракт с «Газпромом»

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-26T06:27:05+03:00

Ранее глава украинского Минэнерго, назвав договор о транзите газа «абсолютным приоритетом», заявил, что Киев не откажется от судебных тяжб с Москвой

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заметил серьезные противоречия в заявлениях главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля.

Министр энергетики Украины противоречив. То говорит, что подписание контракта с «Газпромом» – «абсолютный приоритет для Украины». То настаивает на условиях, неприемлемых для России, и не хочет отказываться от исков к «Газпрому», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

«Пусть все же разберётся, что важнее – иски или контракт», - добавил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне украинский министр заявил, что Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с «Газпромом» до конца года, назвав этот вопрос «абсолютным приоритетом» и пообещав украинцам самый дешевый газ в истории, если Незалежной это удастся.

А потом предупредил соотечественников о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа из России с первого дня нового 2020 года, заверив, что Киев к такому развитию событий подготовился. При этом Оржель подчеркнул, что украинская сторона не намерена отказываться от своих претензий к нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU