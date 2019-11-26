2019-11-26T01:58:21+03:00
Политика

Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»

По словам главы украинского Минэнерго, если договор удастся подписать до конца года, Незалежная переживет зиму без особых проблем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава Минэнерго Украины Алексей ОржельГлава Минэнерго Украины Алексей ОржельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Если Украине удастся подписать договор с российским холдингом «Газпром» до конца этого года, то страна переживет зиму без особых проблем. Об этом в понедельник вечером заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, назвав вопрос заключения договора «абсолютным приоритетом» для Киева.

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку (газа)», - заявил он на пресс-конференции.

Мало того, по словам Оржеля, если Незалежная подпишет новый контракт с «Газпромом» до конца года, то уже с 1 января 2020 года украинцы будут приятно удивлены: «цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на год или заключить новый – на тот же срок и с учетом прогнозируемого спроса Евросоюза на «голубое топливо» в 2020 году.

Однако Оржель тогда заявил, что это предложение «неприемлемо для Украины», поскольку бывшей братской республике «нужно отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год», а она хочет долгосрочный контракт на транзит газа в нужных Киеву объемах.

Очередная «газовая» трехсторонняя встреча (Россия, ЕС и Украина) запланирована на 29 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook
Сорокин: Будущее ЧЕ – 2020 по футболу в России будет решать УЕФА, а не WADA
Интернет-регистратор: В России закончились свободные IP-адреса
Экс-главу Коми Гайзера доставили в больницу из СИЗО «Лефортово»
ЦБ России предложил новый вариант борьбы с «зарплатным рабством»
Путин и Зеленский договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц
Ракета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовала с Плесецка
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Суд изъял имущество у экс-главы Марий Эл Маркелова и его супруги на сумму 2,2 млрд рублей
На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
Умер Михаил Хейфец, советский диссидент и писатель
Зеленский: Россия должна «вернуть» оборудование с украинских кораблей
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России
Пекин ожидает визита Путина в 2020 году
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу