Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»

СЕГОДНЯ 01:36 2019-11-26T01:58:21+03:00

По словам главы украинского Минэнерго, если договор удастся подписать до конца года, Незалежная переживет зиму без особых проблем

Изменить размер текста: A A

Если Украине удастся подписать договор с российским холдингом «Газпром» до конца этого года, то страна переживет зиму без особых проблем. Об этом в понедельник вечером заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, назвав вопрос заключения договора «абсолютным приоритетом» для Киева.

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку (газа)», - заявил он на пресс-конференции.

Мало того, по словам Оржеля, если Незалежная подпишет новый контракт с «Газпромом» до конца года, то уже с 1 января 2020 года украинцы будут приятно удивлены: «цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на год или заключить новый – на тот же срок и с учетом прогнозируемого спроса Евросоюза на «голубое топливо» в 2020 году.

Однако Оржель тогда заявил, что это предложение «неприемлемо для Украины», поскольку бывшей братской республике «нужно отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год», а она хочет долгосрочный контракт на транзит газа в нужных Киеву объемах.

Очередная «газовая» трехсторонняя встреча (Россия, ЕС и Украина) запланирована на 29 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU