В WhatsApp планирутеся появление функции исчезающих сообщений

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-26T09:49:57+03:00

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Новая функция автоматического удаления сообщений через заданный промежуток времени тестируется разработчиками мессенджера WhatsApp и уже доступна в бета-версии для Android. В данный момент удаление сообщений доступно только для администраторов групп. Включить новую функцию можно с помощью вкладки "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата". Время, через которое сообщения сами будут удаляться, можно также задать во вкладках. Точной даты релиза пока нет, сообщает портал WABetaInfo.

В октябре WABetaInfo сообщил, что для новой версии приложения мессенджера WhatsApp тестирует функцию исчезающих сообщений. Изначально предусматривалось удаление через заданный промежуток времени пять секунд или один час.

В начале года сайт КП писал о том, как WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах из-за устаревания их операционной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU