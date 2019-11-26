Глава «Газпрома» сообщил о препятствиях для заключения контракта на транзит газа с Украиной

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-26T19:58:29+03:00

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При заключении нового контракта на транзит газа с Украиной могут возникнуть сложности. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Дело в том, что Украина должна имплементировать европейские газовые нормы свое законодательство. Сделать это депутаты Верховной Рады собирались до конца года, в этот же срок истекает действующий газовый контракт с Россией. По поручению президента Владимира Путина «Газпром» направил предложение украинским коллегам. «Нафтогазу» предложили либо продлить действующий договор, это возможно сделать даже если Украина не успеет перейти на европейское законодательство, либо заключить новый контракт.

- Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован, - сообщил Алексей Миллер. Его слова приведены на сайте Кремля.

Пока ни одна такая компания не получила сертификат. До этого невозможно забронировать транзитные мощности – заявки «Газпром» принимает в заранее определенные сроки. Миллер сказал, что это «технические, но очень важные проблемы, которые должны быть решены как можно скорее».

Газовый контракт в телефонном разговоре 25 ноября обсудил президент Владимир Путин с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ИСТОЧНИК KP.RU