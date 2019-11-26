Владимир Путин раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Зеленским

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-26T17:22:01+03:00

Одной из тем переговоров стало сотрудничество по поставкам газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Владимир Путин рассказал о содержании телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись 25 ноября, поводом для звонка стала подготовка к саммиту в нормандском формате. Напомним, встреча глав стран России, Украины, Германии и Франции, назначена на 9 декабря. Саммит пройдет в Париже. Основной темой встречи станет ситуация на Украине, в Донбассе.

На встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, президент раскрыл детали разговора с Зеленским. Лидеры стран осудили сотрудничество по газу.

- Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики, - сказал президент. Его слова приведены на сайте Кремля.

Миллер сообщил, что в подземные хранилища «Газпрома» закачено 72 миллиарда 232 миллиона кубов газа. "Газпром" неделю назад направил в "Нафтогаз" предложения по заключению контракта. Действующий договор истекает, напомним, в конце 2019 года. В украинской компании сообщили, что не готовы отказываться от взаимных претензий, которые выдвинуты через Стокгольмский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU