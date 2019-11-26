"Локомотив" проигрывает 0:1 "Байеру" после 1 тайма матча Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 21:43 2019-11-26T21:43:02+03:00

В начале игры наши забили мяч в свои ворота

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В Москве на поле стадиона "РЖД Арена" завершился первый тайм матча 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" принимает леверкузенкий "Байер". И после стартовых 45 минут встречи наша команда, к сожалению, уступает со счетом 0:1.

"Локо" в начале игры на 11-й минуте матча пропустил гол в свои ворота. Вышло немного обидно и курьезно. Португалец Эдер после углового пытался выбить мяч от ворот, однако этого не получилось удачно сделать - он попал в ногу Рифату Жемалетдинову и мяч влетел в наши ворота. Так "Локо" стал догоняющим уже в начале поединка. "Байер" на этот автогол ответил шуткой.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Байер. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:55 по московскому времени. Матч первого круга в Леверкузене, напомним, выиграл "Локомотив" со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU