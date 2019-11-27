«Выйди отсюда, разбойник»: В Украине продают носки с цитатами Зеленскго
В украинском Житомире выпустили носки с цитатами президента. Производители чулочно-носочного бизнеса собрали целую коллекцию афоризмов Владимира Зеленского. Здесь и фраза, которую лидер страны адресовал секретарю Бориспольского горсовета Ярославу Годуноку – «выйди отсюда, разбойник» и ставшая уже легендарной фраза «я ж не лох какой-то».
Цитаты напечатаны на носках ярко зеленого цвета. Партия изделий не большая, всего 50 ар, сообщают в издании Житомир-онлайн, но носочки уже получили хорошую рекламу в соцсетях, так что в магазине, где торгуют модными и патриотичными носками, готовы заказать вторую партию.
В фейсбуке, где появились фотографии носков с цитатами, мнение украинских пользователей разошлись. Одни поддержали креативного производителя, другие посчитали, что страну не слишком красит эта история.
- Ну что тут поделаешь, если такие цитаты были, -философски заключил один из пользователей фейсбук.
Ранее украинцы положили слова Зеленского на музыку и встретили его в Мариуполе песней "Я же не лох".
ИСТОЧНИК KP.RU