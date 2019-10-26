"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то": Зеленский приехал на передовую

Иногда приходится слышать и читать, что, мол, мы тут специально искажаем происходящее на Украине, чтобы выставить тамошние власти в невыгодном свете, представить их неадекватными людьми и даже чуть ли не дураками. А не дай Бог было пофантазировать на тему совещаний Порошенко, так некоторые срывали свои гроздья гнева и кидали их в автора, не понимая, что такое политическая сатира и отказывая этому жанру в праве на существование в газете. Однако, лидеры и ньюсмейкеры Украины делали все, дабы убедить нас, что для них нет ничего невозможного.

Тем более, что и Порошенко, и, как теперь выяснилось, сменивший его Зеленский, не в силах выдумать ничего нового, очень часто пытаются повторить то, что делал Владимир Путин. Правда, получается обычно совсем иначе, скорее, как пародия на детей, которые обули мамины туфли и пытаются всячески копировать взрослых. Эффект, как правило, потрясающий, но совсем не тот, на который рассчитывали. Помните Порошенко в кабине истребителя, многочасовую пресс-конференцию Зеленского? А помните, как Путин неожиданно для всех прилетел к бойцам на передовую аккурат перед новогодней ночью?

Так вот, Владимир Зеленский тоже неожиданно побывал на «передке», приехав в населенный пункт Золотое. Откуда должны быть отведены украинские военные, и где этому отводу, парализуя начало выполнения «формулы Штайнмайера», препятствуют добровольцы Нацкорпуса, читай, радикальные националисты. О подробностях приезда и беседы президента Украины с добровольцами рассказывает паблик Нацкорпуса «Останній блокпост Ні Капітуляції» («Последний блокпост Нет Капитуляции»).

Доброволец, о котором известно, что его зовут Денис, спросил Зеленского, будет ли тот встречаться с участниками акции «Нет капитуляции». Зеленский предложение отверг в грубой форме и с негодованием. В общем-то он и акций особых, мол, не заметил. Но диалог на этом не закончился, а только начался… И больше всего смахивал даже не на бандитские разборки на стрелках в 90-х (там бы за такое порвали), а на пародию в комическом телесериале про разборки дворовые.

Денис: По всей Украине были акции.

Президент: Где?

Денис: В Николаеве губернатор там вышел, чтобы передать вам сообщение, что люди, которые собирались на эти акции «Нет капитуляции», хотят конструктивно с Вами пообщаться. Ваши обещания мы все слышали. Мы бы хотели это все обсудить, не формализировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича.

Президент: Ты со мной хочешь формализировать отношения? (Включена непонятка, а ты кто такой…)

Денис: Меморандумы…

Президент: Я с тобой? («Хорошая» тактика с национальным колоритом: вопросом на вопрос, да кто ты такой хлопчик, я тебя не понимэ тут)

Денис: Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, которые болеют за Украину.

Президент: Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки. (Педалирование хорошего приема на тему, а ты кто такой. Перевод с «дворов-пацанского»: вы говорите какую-то чушь, которая не относится к теме нашей беседы.)

Денис: Я вам второй момент говорю. Я вас услышал и сказал…

Президент: Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны. (Пацаны, вы, конечно, пацаны, но я пацан покруче, я с вами могу сделать такое, что вам не поздоровится.

Перевод с пацанского: Уважаемые, вы не в том положении, чтобы диктовать волю государству, которое здесь олицетворяю я. Но если вы продолжите вести себя столь неконструктивно и далее, то не оставите государству никакого другого выхода, кроме как непопулярные решения, которые вам не понравится. Предлагаю сменить тему дискуссии и угол зрения во избежание, так сказать…)

Денис: Мы нормально общаемся. Никто вас не...

Президент: Не что? (Ну ты борзый, ваще. Может, ты мне угрожаешь? Перевод: я настоятельно рекомендую не пересекать «красную линию» в нашей дискуссии)

Денис: Вам передали, что происходило в Украине.

Президент: Кто мне передал? Я ж говорю, ты мне скажи, кто.

Денис: Так я же вам говорю, по Украине были акции!

Президент: Денис, по Украине вчера прошел дождь. Где акции, кто мне что передал? Говори, давай.

Денис: Я ж вам говорю, люди хотят встречи с вами.

Президент: Какие люди? Фамилию ты мне можешь сказать или нет? Что ты все время весь день…

Денис: Поликанов, Кухарчук… Ну это по разным областям. Вы же спросили, что там было. Я вам рассказываю.

Президент: Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему. (Практически непереводимо)

Денис: Какая другая тема? Мы уже с вами этот момент обсудили, и я вам сказал, что еще один момент.

Президент: Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи «ок» и все.

Наверное, Зеленскому казалось, что он включает «крутого», что он «быкует», доминирует и властвует. Иначе трудно объяснить и лексику, и интонации главы государства. Он ведь и раньше «включал» какую-нибудь «блатоту» на совещаниях и публичных м6ероприятиях, чтобы выглядеть более грозным. А, может, вспомнил вдруг какую из старых ролей?

Завершение беседы прошло в ключе диалога главного героя боевика Голливуда с каким-то незначительным персонажем, которому отведена роль в ответ на вопрос, все ли в порядке, сгрести вывалившиеся кишки в живот, подтянуть оторванные ноги поближе к пояснице и, будучи тронутым такой заботой, счастливо перед смертью пробормотать, что, мол, с ним все в порядке и спасибо за заботу.

Прямо как в кино сходил. Честное слово. Аплодировал, смеялся и вытирал слезы. Лох, лопух и президент в одном флаконе. И ведь Денис ни разу не опроверг предположения президента Зеленского.

Или это Зеленский перед саммитом «нормандской четверки» так на нациках тренируется.

Боюсь, не поймут там такие кинодиалоги…

P.S. Да, чуть не забыл, весь разговор президента Украины с украинским же радикальным националистом велся на чистом русском языке. Для понимания.