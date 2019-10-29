2019-10-29T20:59:07+03:00
В мире

Зеленского встретили в Мариуполе песней про «не лоха»

Видео проезда президентского кортежа под неоднозначную музыку появилось в Сети
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский прибыл в Мариуполь на инвестиционный форумВладимир Зеленский прибыл в Мариуполь на инвестиционный форумФото: REUTERS
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Жители Мариуполя встретили украинского президента акцией протеста. У дороги на проспекте Мира, по которой следовал президентский кортеж, выстроились люди с плакатами «Мне 42. Я же не лох». Эту фразу сказал Владимир Зеленский сказал в беседе с ополченцами в селе Золотое. Грубое общение лидера страны осудила в том числе украинская журналистка Янина Соколова.

Теперь свое отношение в событиям, состоявшимся в селе Золотое 26 октября, высказали жители Мариуполя, куда Зеленский приехал для участия в инвестиционном форуме. Вдоль дороги активисты растянули баннеры с фразой президента. Когда колонны машин проезжали по этому участку, кто-то включил песню с аналогичными словами – «Я президент этой страны. Я же не лох какой-то».

Видеозапись появилась на YouTube-канале украинского издания «Главред».

ИСТОЧНИК KP.RU

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