2019-11-27T11:57:06+03:00
Происшествия

У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,3

Подземные толчки ощущались в отдельных районах Греции, включая Афины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У берегов греческого острова Крит в акватории Средиземного моря произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в 84 км западнее города Ханья. Такие данные приводит Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

Результаты оперативной обработки свидетельствуют о том, что эпицентр сейсмического события находился примерно в 48 км от побережья. Первые колебания произошли в среду, 27 ноября, в 10:23 по московскому времени. Землетрясение ощущалось в отдельных районах Греции, включая Афины.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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