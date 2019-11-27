2019-11-27T13:45:49+03:00
Политика

Суд Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Инстанция согласилась с решением Стокгольмского арбитража
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд Швеции не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с НафтогазомСуд Швеции не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с НафтогазомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Апелляционный суд шведского округа Свеа отказался удовлетворять апелляцию, поданную российской государственной корпорацией "Газпром" в рамках спора с украинской компанией "Нафтогаз". Инстанция согласилась с решением Стокгольмского арбитража. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 27 ноября.

"Решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений", - цитирует РИА Новости решение инстанции.

Обжаловать вердикт нельзя.

Напомним, что несколько лет назад Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контрактов на поставку и транзит газа. Согласно вердикту, российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

Сайт kp.ru писал, что тогда же концерн попросил апелляционный суд округа Свеа отменить решение, а недавно предложил "Нафтогазу" мирно урегулировать спор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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