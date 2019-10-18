Россия предлагает Украине прекратить все судебные споры по газу

В пятницу на встрече с Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о возможности решения газового спора с Украиной и заключении газового контракта. Напомним, что сейчас Украина покупает российский газ у Европы, прилично за него переплачивая.

- Пока для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же, высоким для украинских потребителей ценам. Это их выбор, их право. Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%, - заметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Напомним, Украина поставила перед собой задачу с 1 января 2020 года перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет. Но дело это не быстрое. Как рассказал Миллер, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, который будет устанавливать тарифы, единственным путем решения газового вопроса будет продление действующего газового контракта с Россией на сегодняшних рыночных условиях.

- Но до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей, - рассказал Миллер.

- Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются. Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии. Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем - увидим. Еще некоторое время есть, - заметил Медведев.