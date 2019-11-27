2019-11-27T15:53:31+03:00
Общество

Болельщики оскорбили зенитовца Дзюбу, а штраф в 100 тысяч заплатит ФК «Спартак»

Во время гостевого матча Сборной России с командой Сан-Марино, с трибун стали выкрикивать нецензурные слова в адрес форварда команды «Зенит»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Артем Дзюба дважды подвергался атаке со стороны агрессивных болельщиков "Спартака"Артем Дзюба дважды подвергался атаке со стороны агрессивных болельщиков "Спартака"Фото: REUTERS
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Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Причиной стало поведение болельщиков команды, которые обматерили форварда команды соперника. В день, когда сборная России играла с командой Сан-Марино, с трибун начали скандировать нецензурные кричалки. Оскорбления болельщики адресовали Артему Дзюбе. История повторилась во время матча 17-го тура чемпионата страны против екатеринбургского «Урала», и снова болельщики «Спартака» обматерили Дзюбу.

На выходку людей, устроивших провокацию, отреагировали в Сборной России по футболу, активисов назвали «псевдоболеьщиками». По факту так и вышло, игрока противоположной команды провокаторы, может, и оскорбили, но платить за выходку рублем придется их любимой команде.

- На сегодняшний день мы не можем запрещать клубу-хозяину реализовывать билеты. Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и неважно, в чей адрес она звучит, - сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что на стадионе нужно соблюдать культуру общения, ведь посмотреть игру приходят многие семьями, с женами и детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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