2019-11-28T01:23:02+03:00
Происшествия

Семеро пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву

Еще пять человек получили необходимую медпомощь и ожидают возвращения в Россию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Туристический автобус столкнулся с грузовиком на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла РоманаТуристический автобус столкнулся с грузовиком на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла РоманаФото: Предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Семеро россиян из числа пострадавших в аварии в Доминикане уже вылетели в Москву, еще пятеро получили необходимую медпомощь и были выписаны из местных больниц. Сейчас они сейчас находятся в гостинице, где они ожидают, когда туроператор организует из возвращение на Родину.

Об этом сообщило посольство России в Венесуэле, представляющее нашу страну также в Республике Гаити и Доминиканской Республике на своей официальной странице в Facebook.

К слову, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 ноября, по пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла Романа туристический автобус, в котором находились 39 россиян, два гида и водитель, столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 27 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в местные больницы, из них шесть наших туристов получили серьезные травмы, троим потребовались операции.

Эвакуация пострадавших в Доминикане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24