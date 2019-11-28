Семеро пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву
Семеро россиян из числа пострадавших в аварии в Доминикане уже вылетели в Москву, еще пятеро получили необходимую медпомощь и были выписаны из местных больниц. Сейчас они сейчас находятся в гостинице, где они ожидают, когда туроператор организует из возвращение на Родину.
Об этом сообщило посольство России в Венесуэле, представляющее нашу страну также в Республике Гаити и Доминиканской Республике на своей официальной странице в Facebook.
К слову, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 ноября, по пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла Романа туристический автобус, в котором находились 39 россиян, два гида и водитель, столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 27 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в местные больницы, из них шесть наших туристов получили серьезные травмы, троим потребовались операции.
Эвакуация пострадавших в Доминикане.
ИСТОЧНИК KP.RU