Семеро пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву

СЕГОДНЯ 00:59 2019-11-28T01:23:02+03:00

Еще пять человек получили необходимую медпомощь и ожидают возвращения в Россию

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Семеро россиян из числа пострадавших в аварии в Доминикане уже вылетели в Москву, еще пятеро получили необходимую медпомощь и были выписаны из местных больниц. Сейчас они сейчас находятся в гостинице, где они ожидают, когда туроператор организует из возвращение на Родину.

Об этом сообщило посольство России в Венесуэле, представляющее нашу страну также в Республике Гаити и Доминиканской Республике на своей официальной странице в Facebook.

К слову, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 ноября, по пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла Романа туристический автобус, в котором находились 39 россиян, два гида и водитель, столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 27 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в местные больницы, из них шесть наших туристов получили серьезные травмы, троим потребовались операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746324" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших в Доминикане.

ИСТОЧНИК KP.RU