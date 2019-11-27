Резко затормозил: Россиянин рассказал о ДТП с автобусом в Доминикане

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-27T10:17:45+03:00

Российские туристы пострадали во время ДТП с автобусом в Доминиканской республике. ФОТО: предоставлено очевидцем

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Пассажир автобуса, который опрокинулся недалеко от Пунто Каны 26 ноября, рассказал о том, как произошла авария. В момент ДТП в машине находились 39 российских туристов, многие из них получили различные травмы.

Григорий Горбачев был среди тех, кто пострадал не сильно. Возможно, потому, что он сидел на одном из задних сидений транспортного средства.

В какой-то момент водитель начал резко тормозить, автобус потерял управляемость и машину стало заносить. Спустя несколько секунд транспортное средство опрокинулось на бок.

Местные оперативные службы прибыли очень быстро, к месту аварии были направлены не только спасатели и медики, но и санавиация.

По словам Григория Горбачева, автобус вез туристов в аэропорт, сообщает Пятый канал.

Авария произошла в 23.00 по московскому времени. Троим пострадавшим потребовались различные операции. Всего в больницы попали 27 человек, среди них есть дети.

По предварительным данным, причиной аварии стала попытка грузовика перестроиться на трассе прямо перед автобусом, из-за чего водитель последнего был вынужден резко затормозить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746324" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших в Доминикане.

ИСТОЧНИК KP.RU