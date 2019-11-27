Страховщики опровергли сообщение о россиянке, которой оторвало руки в Доминикане

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-27T16:59:29+03:00

В списке пассажиров с тяжелыми ранениями шесть человек, из них нет ни одного, у кого ампутировало руки в аварии

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В аварии с автобусом в Доминикане серьезные травмы получили шесть человек. Среди них якобы была 12-летняя девочка, которая лишилась обеих рук. Однако, в страховой компании ERV опровергают эту информацию. В списках, которые предоставлены медиками о пострадавших, 27 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

- В аварии в Доминикане много людей пострадало: и дети, и взрослые. Но вот ребенка, у которого ампутировали руки, не было, - сказала «Интерфаксу» исполнительный директор страховщика Юлия Алчеева.

Авария произошла на трассе, поэтому пришлось ждать, когда приедут медики и санавиацияФото: Предоставлено очевидцами

Авария произошла на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла Романа во вторник 26 ноября. Туристический автобус столкнулся с грузовиком. В салоне находилось 39 россиян, два гида и водитель. Чтобы доставить некоторых из числа пострадавших, медики вызвали санавиацию – тяжело раненых срочно госпитализировали по воздуху. Среди пострадавших есть двое детей - представитель Anex Tour сообщила, что они - в госпитале под наблюдением врачей, их жизни вне опасности.

В основном туристы отдыхали парами в Доминикане. Тех, кто не пострадал, но не может улететь в Россию, потому что члены семьи в результате аварии попали в больницу, разместили в гостинице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746324" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших в Доминикане.

ИСТОЧНИК KP.RU