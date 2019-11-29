2019-11-29T03:22:50+03:00
Политика

Делегация из Украины помешала выступлению представителей России в ООН

депутат Госдумы от Крыма назвал поведение делегатов из незалежной "варварским"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Украинская делегация попыталась помешать выступлению представителя России в ООН. Во время речи российской стороны на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве представители незалежной начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

- Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы - Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — цитирует депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека «РИА Новости».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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