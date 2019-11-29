Делегация из Украины помешала выступлению представителей России в ООН
депутат Госдумы от Крыма назвал поведение делегатов из незалежной "варварским"
Изменить размер текста:
Украинская делегация попыталась помешать выступлению представителя России в ООН. Во время речи российской стороны на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве представители незалежной начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
- Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы - Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — цитирует депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека «РИА Новости».
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU