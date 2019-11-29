Жёлтый уровень опасности объявили в Москве до воскресенья
Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности для 12 регионов Центрального федерального округа из-за гололёда. Предупреждение касается Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Рязанской, Московской областей и Москвы.
Жёлтый уровень опасности введён Гидрометцентром с вечера четверга до полудня воскресенья. В пятницу 29 ноября Москву ожидает до 3 градусов тепла и облачная погода с небольшими осадками - также сообщает сайт Гидрометцентра. В ночь на субботу температура понизится до нуля градусов, атмосферное давление остаётся пониженным, до 742 мм ртутного столба.
6 октября сайт kp.ru писал о первом снеге, выпавшем на Москву и Московскую область.
Сегодня, 29 ноября, на сайте kp.ru вышел большой материал о том, готова ли Москва к борьбе со снегом и какие альтернативы реагенту уже существуют.
ИСТОЧНИК KP.RU