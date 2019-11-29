2019-11-29T10:45:06+03:00
Политика

"Кроме сожаления, это ничего не вызывает": зампред комитета Совфеда - о попытке Украины сорвать доклад России

Сенатор заявляет, что такое происходит редко, но считает подобное поведение хамством
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбекова на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека прервала украинская делегация. Украинские дипломаты стали топать ногами и стучать по столу во время доклада российского представителя от Крыма.

- Это не каждый раз. Это редко происходит, но, с другой стороны, можно вспомнить хамские выступления того же Чубарова [председатель запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис крымскотатарского народа - прим.ред], который пытался перекричать на одном из мероприятий российского депутата, - заявил в эфире радио "Комсомольская правда" Владимир Михайлович Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

- Мы слышали выступления других парламентариев с Украины, которые позволяют себе непарламентское поведение. Я думаю, что это их не украшает. Кроме сожаления, это ничего не вызывает, и, откровенно говоря, этим не очки зарабатываются в плюс, а наоборот, очки отбираются после таких выходок. Я думаю, что это выступление будет соответствующим образом расценено, и будет сделано конкретное замечание украинской делегации, - добавил депутат.

Ранее сайт kp.ru передавал комментарий члена Совета Федерации от республики Крым Сергея Цекова.

Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На режиссера Люка Бессона подала в суд сотрудница из-за увольнения
В Москве 80-летний дедушка устроил аварию, перепутав передачу
В Шереметьево грузовик наехал на сотрудника, который проверял исправность самолета
Эрдоган хочет попросить у «большой тройки» Европы деньги на операцию в Сирии
Врачи дают сто процентов, что рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится
Названы 10 самых популярных мест для отдыха российских туристов на Новый год
Гималайские медведи в московском зоопарке впали в спячку, а белые и панды даже не планируют
"Дискуссия по правилам улицы стала для украинской политики нормой": Сенатор - о попытке срыва выступления России на форуме ООН
Эксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому году
В России появится приложение для оповещения о приближающемся автомобиле
Россия бесплатно передала Габону партию оружия, чтобы защитить слонов
Банки сообщили о вирусе, с помощью которого хакеры списывают деньги с мобильного приложения
Жёлтый уровень опасности объявили в Москве до воскресенья
Следователи проводят проверку по факту смерти девушки в отделе полиции
Алексей Чадов объяснил, почему любит играть патриотов в кино
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Появилось видео сорванного выступления российского делегата в ООН
Большинство пострадавших аварии в Доминикане россиян вернутся на родину через неделю
NASA закупит на места на кораблях «Союза»