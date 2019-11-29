"Кроме сожаления, это ничего не вызывает": зампред комитета Совфеда - о попытке Украины сорвать доклад России

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-29T10:45:06+03:00

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Выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбекова на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека прервала украинская делегация. Украинские дипломаты стали топать ногами и стучать по столу во время доклада российского представителя от Крыма.

- Это не каждый раз. Это редко происходит, но, с другой стороны, можно вспомнить хамские выступления того же Чубарова [председатель запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис крымскотатарского народа - прим.ред], который пытался перекричать на одном из мероприятий российского депутата, - заявил в эфире радио "Комсомольская правда" Владимир Михайлович Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

- Мы слышали выступления других парламентариев с Украины, которые позволяют себе непарламентское поведение. Я думаю, что это их не украшает. Кроме сожаления, это ничего не вызывает, и, откровенно говоря, этим не очки зарабатываются в плюс, а наоборот, очки отбираются после таких выходок. Я думаю, что это выступление будет соответствующим образом расценено, и будет сделано конкретное замечание украинской делегации, - добавил депутат.

Ранее сайт kp.ru передавал комментарий члена Совета Федерации от республики Крым Сергея Цекова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746767" frameborder="0"></iframe> Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU