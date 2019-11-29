"Дискуссия по правилам улицы стала для украинской политики нормой": Сенатор - о попытке срыва выступления России на форуме ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя в Женеве на форуме по вопросам меньшинств ООН.
Сергей Цеков, член совета Федерации от республики Крым сообщил в прямом эфире радио "Комсомольская правда", что столкнулся с агрессивными методами ведения дискуссии в Украине ещё в 1990 году, став депутатом.
- Силовая дискуссия, дискуссия по правилам улицы стала нормой парламентской и общественной жизни Украины. Они выясняют отношения не тем, что доказывают что-то друг другу, а обычно добавляют "аргументы улицы", - продолжил Цеков.
Политик также добавил, что Украина сама выставляет себя с невыгодной стороны на международной арене: "Их поведение не идет на пользу стране - ведь это видим не только мы, а представители других государств. Другие государства настроены на более цивилизованную работу. Все, что они делают - все против них, против самой Украины".
- Что делать? Вести диалог с организаторами. Они должны быть готовы к этой агрессии со стороны Украины и противодействовать ей во время заседаний. И конечно быть готовыми к тому, что придется выступать на фоне криков, попыток силового воздействия на выступающего. Я думаю, что такие явления для украинской внешней политики все же будут временные - если найдут противодействие. - заявил Цеков о дальнейших возможных вариантах развития отношений с Украиной.
Напомним, что сегодня, 29 ноября, члены украинской делегации кричали, стучали ногами, били кулаками по столу во время доклада российских дипломатов.
Также сайт kp.ru опубликовал видео сорванного выступления в Женеве.
Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU