"Дискуссия по правилам улицы стала для украинской политики нормой": Сенатор - о попытке срыва выступления России на форуме ООН

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-29T10:05:10+03:00

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Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя в Женеве на форуме по вопросам меньшинств ООН.

Сергей Цеков, член совета Федерации от республики Крым сообщил в прямом эфире радио "Комсомольская правда", что столкнулся с агрессивными методами ведения дискуссии в Украине ещё в 1990 году, став депутатом.

- Силовая дискуссия, дискуссия по правилам улицы стала нормой парламентской и общественной жизни Украины. Они выясняют отношения не тем, что доказывают что-то друг другу, а обычно добавляют "аргументы улицы", - продолжил Цеков.

Политик также добавил, что Украина сама выставляет себя с невыгодной стороны на международной арене: "Их поведение не идет на пользу стране - ведь это видим не только мы, а представители других государств. Другие государства настроены на более цивилизованную работу. Все, что они делают - все против них, против самой Украины".

- Что делать? Вести диалог с организаторами. Они должны быть готовы к этой агрессии со стороны Украины и противодействовать ей во время заседаний. И конечно быть готовыми к тому, что придется выступать на фоне криков, попыток силового воздействия на выступающего. Я думаю, что такие явления для украинской внешней политики все же будут временные - если найдут противодействие. - заявил Цеков о дальнейших возможных вариантах развития отношений с Украиной.

Напомним, что сегодня, 29 ноября, члены украинской делегации кричали, стучали ногами, били кулаками по столу во время доклада российских дипломатов.

Также сайт kp.ru опубликовал видео сорванного выступления в Женеве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746767" frameborder="0"></iframe> Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU