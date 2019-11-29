2019-11-29T12:16:03+03:00
Происшествия

В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Частные медицинские организации смогут включать в уставной капитал до 20% финансирования от иностранцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Статуэтка доктора Айболита в частной клинике.Статуэтка доктора Айболита в частной клинике.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Государственной думе готовится законопроект об ограничении доли иностранного участия в уставном капитале частных медицинских организаций России. Согласно проекту закона, доля иностранцев в уставном капитале не должна превышать 20%.

Конечные владельцы некоторых крупнейших частных медорганизаций сегодня - иностранные юридические лица. Многие из них - офшорные компании, а закон никак не ограничивает их долю в капитале. Она может достигать 100%, сообщил RT автор законопроекта, депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Он также добавил, что лазейку могут использовать спецслужбы иностранных государств. Их может заинтересовать возможность сбора биоматериала россиян для разработки биологического и химического оружия.

- Так однозначно, что они имеют полный доступ, я бы не сказал. Вхождение иностранного капитала на наш медицинский рынок можно ограничивать соответствующими условиями. Раз вы к нам идёте, значит, у вас есть интерес, значит, мы вправе поставить определённые ограничения. Тем самым избавиться от такой небезосновательной проблемы, как вывоз биологического материала за рубеж. Эта тема действительно существует, - заявил изданию первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

Законопроект будет готов до конца года, после чего его вынесут на обсуждение экспертного совета "Единой России".

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что частные клиники смогут бесплатно оказывать россиянам услуги, не входящие в ОМС. Государство проведёт субсидирование утверждённых Минздравом больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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