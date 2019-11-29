2019-11-29T12:10:55+03:00
Политика

В Минобороны отметили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН

В военном ведомстве отметили, что они выдвигают «невыполнимые требования»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Минобороны отметили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООНВ Минобороны отметили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООНФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В Министерстве обороны РФ заявили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН. Реализация плана по эвакуации населения лагеря «Рукбан» в очередной раз была сорвана из-за отказа США и подконтрольных им боевиков выполнить взятые на себя обязательства.

- По сути, выдвигаются невыполнимые требования со стороны боевиков "Магавир ас-Саура", - отметил руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что нецелесообразно ввозить на территорию «Рукбана» гуманитарные грузы, ведь они не доходят до мирных жителей лагеря. В тоже время наступление холодов играет не на пользу жителям. Скорее всего, увеличится число жертв среди местного населения, поэтому любое препятствие со стороны США и боевиков может повлечь крайне негативные последствия.

- Обращаемся с призывом ко всему международному сообществу содействовать скорейшему завершению эвакуации населения. Позорный пример бесчеловечности под названием "Рукбан" должен уйти наконец в историю, - цитирует сайт телеканала «Звезда» Мизинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Племянница бен Ладена начала музыкальную карьеру в Великобритании
В России запретят оплату криптовалютами
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
Эксперт предположил, что Москва и Киев придут к компромиссу по газовому вопросу
На режиссера Люка Бессона подала в суд сотрудница из-за увольнения
В Москве 80-летний дедушка устроил аварию, перепутав передачу
В Шереметьево грузовик наехал на сотрудника, который проверял исправность самолета
"Кроме сожаления, это ничего не вызывает": зампред комитета Совфеда - о попытке Украины сорвать доклад России
Эрдоган хочет попросить у «большой тройки» Европы деньги на операцию в Сирии
Врачи дают сто процентов, что рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится
Названы 10 самых популярных мест для отдыха российских туристов на Новый год
Гималайские медведи в московском зоопарке впали в спячку, а белые и панды даже не планируют
"Дискуссия по правилам улицы стала для украинской политики нормой": Сенатор - о попытке срыва выступления России на форуме ООН
Эксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому году
В России появится приложение для оповещения о приближающемся автомобиле
Россия бесплатно передала Габону партию оружия, чтобы защитить слонов
Банки сообщили о вирусе, с помощью которого хакеры списывают деньги с мобильного приложения
Жёлтый уровень опасности объявили в Москве до воскресенья
Следователи проводят проверку по факту смерти девушки в отделе полиции
Алексей Чадов объяснил, почему любит играть патриотов в кино
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Появилось видео сорванного выступления российского делегата в ООН
Большинство пострадавших аварии в Доминикане россиян вернутся на родину через неделю