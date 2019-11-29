СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-29T12:10:55+03:00

В Минобороны отметили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН Фото: Александр КОЦ

В военном ведомстве отметили, что они выдвигают «невыполнимые требования»

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В Министерстве обороны РФ заявили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН. Реализация плана по эвакуации населения лагеря «Рукбан» в очередной раз была сорвана из-за отказа США и подконтрольных им боевиков выполнить взятые на себя обязательства.

- По сути, выдвигаются невыполнимые требования со стороны боевиков "Магавир ас-Саура", - отметил руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что нецелесообразно ввозить на территорию «Рукбана» гуманитарные грузы, ведь они не доходят до мирных жителей лагеря. В тоже время наступление холодов играет не на пользу жителям. Скорее всего, увеличится число жертв среди местного населения, поэтому любое препятствие со стороны США и боевиков может повлечь крайне негативные последствия.

- Обращаемся с призывом ко всему международному сообществу содействовать скорейшему завершению эвакуации населения. Позорный пример бесчеловечности под названием "Рукбан" должен уйти наконец в историю, - цитирует сайт телеканала «Звезда» Мизинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU