2019-03-11T12:57:53+03:00
Политика

Минобороны: "Гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность!"

В ведомстве отметили, что подконтрольные США террористические группировки продолжают насильно удерживать сирийцев в лагере для беженцев
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность!": прокомментировал ситуацию в Сирии начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев"Гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность!": прокомментировал ситуацию в Сирии начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил МизинцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил о том, что уже более четырех лет подконтрольные США террористические группировки насильно удерживают жителей Сирии в лагере беженцев «Рукбан». Российский военачальник также отметил, что Америке выгодно как можно дольше удерживать лагерь временно перемещенных лиц под Эт-Танфом для обоснования своего незаконного присутствия на юге республики.

- США якобы не ограничивают выход временно перемещенных лиц из лагеря и разрешают покинуть его всем желающим. А все заявления российской и сирийской сторон о насильственном удержании беженцев и гуманитарной катастрофе в лагере объявляются «пропагандой», - прокомментировал Мизинцев.

При этом, по словам военачальника, боевики Магавир Ас-Саура по-прежнему насильственно удерживают сирийских граждан, в том числе стариков, женщин и детей.

- Из этого можно сделать вывод, что США, на приведенные нами неоспоримые факты об ужасающих условиях в лагере, по сути ответить нечего и они пускают в ход традиционные приемы – обвинения в «пропаганде» и откровенную ложь! - подчеркнул Михаил Мизинцев.

Российский военачальник уверен, что подконтрольные США террористические группировки продолжают насильно удерживать сирийцев в лагере для беженцев.

- Мы в очередной раз заявляем, что гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность! Чтобы выйти за пределы лагеря, необходимо заплатить 300 долларов США, что просто непосильно ни одному жителю лагеря. У них этих денег просто нет! , - отметил военачальник.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что в лагере "Рукбан" так называемая свобода передвижения, сравнима со свободой животных в клетке или вольере.

- Многие факты подтверждаются спутниковыми снимками, на которых отчетливо видны по всему периметру «Рукбана» защитные заграждения, мощная стена и специально оборудованный контрольно-пропускной пункт. Эти сооружения больше похожи на «загон» для животных, -прокомментировал Мизинцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан». Главы межведомственных координационных штабов заявили, что ситуация в лагере ведет к гибели находящихся там детей.

Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты рассказали об опасности взлома Wi-Fi
Более 50 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции
Тимошенко: после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности
В Арктике построили уже 475 российских военных объектов
Появилось видео убийства мужчины в Главклубе в Москве
Серхио Рамос и Марсело Вьерра поссорились на тренировке
Клишас: Совфед одобрит законы о фейках и оскорблении государства 13 марта
Россия усилила состав войск в Крыму
В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса
Шаманов: Россия не будет размещать ракеты в Европе раньше США
Роухани прибыл в Багдад с трехдневным визитом
Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
NASA опубликовало снимок двух сталкивающихся галактик
Южная Корея и США постоянно маниторят действия КНДР на полигоне Сохэ
Исследование показало, для чего россияне чаще всего берут кредиты
Представители США отказались от участия в брифинге военных атташе в Москве
Бен Аффлек готов вернуться в киновселенную DC в качестве режиссера
В Москве 31-летний мужчина умер после избиения в Главклубе
Представители США впервые не пришли на брифинг в Госдуму
Российские ученые создали стенд для диагностики космической болезни
Минобороны опровергло информацию об авиаударах ВКС России по Идлибу
В МВД рассказали об обысках на московском рынке «Садовод»
Представитель Юлии Началовой опровергла информацию о госпитализации артистки
Великобритания приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии
Суд оправдал одну из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына