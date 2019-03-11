Минобороны: "Гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность!"

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-11T12:57:53+03:00

В ведомстве отметили, что подконтрольные США террористические группировки продолжают насильно удерживать сирийцев в лагере для беженцев

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил о том, что уже более четырех лет подконтрольные США террористические группировки насильно удерживают жителей Сирии в лагере беженцев «Рукбан». Российский военачальник также отметил, что Америке выгодно как можно дольше удерживать лагерь временно перемещенных лиц под Эт-Танфом для обоснования своего незаконного присутствия на юге республики.

- США якобы не ограничивают выход временно перемещенных лиц из лагеря и разрешают покинуть его всем желающим. А все заявления российской и сирийской сторон о насильственном удержании беженцев и гуманитарной катастрофе в лагере объявляются «пропагандой», - прокомментировал Мизинцев.

При этом, по словам военачальника, боевики Магавир Ас-Саура по-прежнему насильственно удерживают сирийских граждан, в том числе стариков, женщин и детей.

- Из этого можно сделать вывод, что США, на приведенные нами неоспоримые факты об ужасающих условиях в лагере, по сути ответить нечего и они пускают в ход традиционные приемы – обвинения в «пропаганде» и откровенную ложь! - подчеркнул Михаил Мизинцев.

Российский военачальник уверен, что подконтрольные США террористические группировки продолжают насильно удерживать сирийцев в лагере для беженцев.

- Мы в очередной раз заявляем, что гуманитарная катастрофа в лагере «Рукбан» – это реальность! Чтобы выйти за пределы лагеря, необходимо заплатить 300 долларов США, что просто непосильно ни одному жителю лагеря. У них этих денег просто нет! , - отметил военачальник.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что в лагере "Рукбан" так называемая свобода передвижения, сравнима со свободой животных в клетке или вольере.

- Многие факты подтверждаются спутниковыми снимками, на которых отчетливо видны по всему периметру «Рукбана» защитные заграждения, мощная стена и специально оборудованный контрольно-пропускной пункт. Эти сооружения больше похожи на «загон» для животных, -прокомментировал Мизинцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан». Главы межведомственных координационных штабов заявили, что ситуация в лагере ведет к гибели находящихся там детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694960" frameborder="0"></iframe> Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU