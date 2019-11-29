2019-11-29T14:36:32+03:00
В мире

Руководство «Нафтогаза» обратилось в суд Латвии по спору с «Газпромом»

Представители украинской компании хотят ареста активов российской компании в Латвии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинская газовая компания хочет решить дело в суде ЛатвииУкраинская газовая компания хочет решить дело в суде ЛатвииФото: REUTERS
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Украинцы решили привлечь Латвию к газовому спору. Ранее дирекция «Нафтогаз» обращалась в Стокгольмскй суд – с «Газпрома» они хотели взыскать 12 миллиардов долларов. НА эту сумму в украинской компании насчитали разного рода компенсации, которые российские коллеги им якобы должны выплатить. Позже эта сумма выросла до 22 миллиардов рублей.

По решению суда «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 4,673 миллиарда долларов.

От того, будет ли урегулирован судебный конфликт, зависит подписание контракта на газ. Напомним, текущий договор истекает в конце 2019 года. В "Нафтогазе" предложили начать "с чистого листа, но со старыми бумагами".

В пятницу 29 ноября стало известно, что в «Нафтогаз» подали ходатайство в суд Видземского предместья Риги. Они хотят на территории Латвии привести в исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».

- Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов, -сообщает пресс-служба российской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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