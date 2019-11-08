В Нафтогазе предложили Газпрому начать с чистого листа, но со старыми бумагами

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-08T14:59:19+03:00

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Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что не считает судебный спор с «Газпромом» причиной не заключать новый газовый контракт. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

Судебные тяжбы компания длятся уже больше года. 2 ноября «Нафтогаз» подал иск против российской компании новый иск в Стокгольмский суд. Украинская фирма хочет получить 12 миллиардов долларов разного рода компенсаций. В основном это компенсации, связанные с пересмотром тарифов, а также за период, когда Украина закупала газ у других европейских стран, но по завышенной цене. Позже в «Нафтогазе» посчитали, что вместо 12 миллиардов, хотят взыскать 22 миллиарда долларов.

- Если Газпром и политический менеджмент России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, - написал Витренко, - то с «чистого листа» - не означает, что старые листы бумаги исчезают. «Рукописи не горят» как написала украинская классика.

Тем временем министр энергетики России Александр Новак назвал судебные иски "Нафтогаза" к "Газпрому" "абсурдными".

ИСТОЧНИК KP.RU