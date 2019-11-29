"Газпром": прокачка "Северного потока-2" не будет зависеть от Украины

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-29T17:12:24+03:00

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Объем прокачки газа по "Северному потоку — 2" будет зависеть от множества обстоятельств, включая дату ввода трубопровода в эксплуатацию и, прежде всего, спроса на российский газ. Договоренности с Украиной на это никак не повлияют. Такое заявление сделал начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU