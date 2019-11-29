Мужчина ранил ножом полицейского в метро Москвы

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-29T19:18:30+03:00

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В Москве совершено вооруженное нападение на полицейского. Согласно данным Главного управления МВД России по городу, сотрудник правоохранительных органов получил ранение.

Все произошло вечером в пятницу, 29 ноября, на станции метро "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Нападавший был вооружен ножом. Между ним и другим мужчиной возник конфликт. В ситуацию решил вмешаться совершавший обход полицейский, именно тогда на него и набросились с ножом.

Пьяный мужчина ударил правоохранителя в область груди. В каком состоянии сейчас находится пострадавший, не уточняется.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщается на сайте МВД.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее возле этой же станции метро было совершенно другое нападение на правоохранителя. Пьяный мужчина также ударил стража порядка ножом в грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU