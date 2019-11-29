Новак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что урегулирование задолженности, которую Стокгольмский арбитражный суд постановил выплатить Украине, является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения по газу с этой страной.
Таким образом глава ведомства прокомментировал предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что "Газпром" может вернуть три миллиарда долларов топливом.
"Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться", — сказал министр.
При этом он не стал уточнять, какой механизм собираются применить стороны. Важно лишь то, что сначала должна быть разрешена ситуацию с пакетным соглашением, лишь после стоит возвращаться к трехсторонним консультациям, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что накануне Россия и Украина начали согласование договора о взаимодействии операторов газотранспортных систем двух стран. Именно из-за изучения этого проекта трехсторонние переговоры с участием ЕК пришлось перенести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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