Новак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом

СЕГОДНЯ 20:31 2019-11-29T20:51:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что урегулирование задолженности, которую Стокгольмский арбитражный суд постановил выплатить Украине, является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения по газу с этой страной.

Таким образом глава ведомства прокомментировал предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что "Газпром" может вернуть три миллиарда долларов топливом.

"Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться", — сказал министр.

При этом он не стал уточнять, какой механизм собираются применить стороны. Важно лишь то, что сначала должна быть разрешена ситуацию с пакетным соглашением, лишь после стоит возвращаться к трехсторонним консультациям, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что накануне Россия и Украина начали согласование договора о взаимодействии операторов газотранспортных систем двух стран. Именно из-за изучения этого проекта трехсторонние переговоры с участием ЕК пришлось перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU