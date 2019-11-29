2019-11-29T20:51:57+03:00
Политика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом

Министр энергетики России заявил, что урегулирование задолженности - важнейшая составляющая пакетного соглашения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Министр энергетики Александр НовакМинистр энергетики Александр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что урегулирование задолженности, которую Стокгольмский арбитражный суд постановил выплатить Украине, является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения по газу с этой страной.

Таким образом глава ведомства прокомментировал предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что "Газпром" может вернуть три миллиарда долларов топливом.

"Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться", — сказал министр.

При этом он не стал уточнять, какой механизм собираются применить стороны. Важно лишь то, что сначала должна быть разрешена ситуацию с пакетным соглашением, лишь после стоит возвращаться к трехсторонним консультациям, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что накануне Россия и Украина начали согласование договора о взаимодействии операторов газотранспортных систем двух стран. Именно из-за изучения этого проекта трехсторонние переговоры с участием ЕК пришлось перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посольство России рекомендовало избегать туристических мест в Лондоне
Роскомнадзор о списке сайтов с фейками: претензий к СМИ нет
МИД РФ: статус Донбасса станет ключевой темой "нормандского саммита"
"Нафтогаз" рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу
Московских таксистов оставили без насвая
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
Йеменские повстанцы сбили вертолет ВВС Саудовской Аравии
Трехсторонние консультации по газу перенесены на следующую неделю
Мужчина ранил ножом полицейского в метро Москвы
Эрдоган предложил Макрону проверить свой мозг
В Лондоне совершено еще одно нападение: ранены несколько человек
Путин надеется, что россияне никогда не перестанут использовать слово "мама"
Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту
МИД прокомментировал переброску войск США к центру нефтедобычи в Сирии
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
"Газпром": прокачка "Северного потока-2" не будет зависеть от Украины
Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа на Украину
Древние артефакты обнаружены при прокладке "Турецкого потока" в Сербии
Президент Чехии призвал не забывать, что "власовцы" - предатели родины
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями
Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря
Прокурор запросила 14 лет тюрьмы для экс-министра финансов Подмосковья за хищение 14 млрд рублей
Посольство Украины в США пожаловалось на Apple из-за российского Крыма в приложениях
Руководство «Нафтогаза» обратилось в суд Латвии по спору с «Газпромом»