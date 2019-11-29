"Нафтогаз" рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу
В минувший четверг, 28 ноября, в Вене прошла встреча министров энергетики Украины и России.
Главы ведомств предметно обсудили содержание договора о взаимодействии операторов газотранспортных систем и начали согласование договора об их взаимодействии, что необходимо для продолжения транзита газа. Проект такого соглашения был передан "Газпрому" на трехсторонних консультациях в сентябре.
"Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключён в соответствии с европейскими правилами", - говорится в посте на странице "Нафтогаза" в Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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