"Нафтогаз" рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу

СЕГОДНЯ 19:53 2019-11-29T19:53:45+03:00

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В минувший четверг, 28 ноября, в Вене прошла встреча министров энергетики Украины и России.

Главы ведомств предметно обсудили содержание договора о взаимодействии операторов газотранспортных систем и начали согласование договора об их взаимодействии, что необходимо для продолжения транзита газа. Проект такого соглашения был передан "Газпрому" на трехсторонних консультациях в сентябре.

"Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключён в соответствии с европейскими правилами", - говорится в посте на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU