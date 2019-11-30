Экономия превыше всего: мэр мексиканского города пересадит полицию и коммунальщиков на пикапы Tesla

СЕГОДНЯ 03:03 2019-11-30T03:03:13+03:00

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Мэр мексиканского города Вальес в штате Сан-Луис-Потоси Адриан Эспер Карденас решил поберечь бюджет и закупить для полиции и коммунальных служб автомобилями Tesla Cybertruck, который совсем недавно анонсировали. Глава города уверен, в будущем это сократит расходы.

- Важно, что, несмотря на завышенную, казалось бы, стоимость, эти расходы будут компенсированы за счет экономии на бензине и техобслуживании, - цитирует заявление мэра Medio Tiempo.

Городские власти уже продемонстрировали журналистам три варианта комплектации пикапа: полицейский, с прицепом для сбора мусора и буксировкой цистерн с водой. Предоплату мэр уже внес. В партии будет 15 авто, десять из них с электродвигателем, еще пять в максимальной комплектации с тремя моторами.

- Нам важно не ускорение, которое развивают эти машины, а крутящий момент - это важно при буксировке грузов, - подчеркнул чиновник.

Однако о стоимости всей партии он не сообщил. Сайт kp.ru писал, что стоимость базовой модели "футуристического" бронированного электропикапа Cybertruck от Tesla будет стоить около 50 тысяч долларов. Меньше чем за два дня компания получила почти 150 тысяч заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU