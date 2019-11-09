Базовая модель пикапа Tesla будет стоить 50 тысяч долларов

9 Нояб. 23:55 2019-11-09T23:55:19+03:00

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В Лос-Анджелесе 21 ноября пройдет презентация электропикапа - новинки от компании Tesla. Базовую модель можно будет приобрести за 50 тысяч долларов.

По данным телеканала CNN, глава Tesla Илон Маск считает, что электропикап превзойдет по характеристикам самый популярный в США пикап F-150 и даже сравнивал новинку с легендарным Porsche-911.

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ИСТОЧНИК KP.RU