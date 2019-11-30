2019-11-30T04:47:48+03:00
Политика

Мадуро заявил о мобилизации армии из-за провокаций Колумбии и США

Президент Венесуэлы призвал военных "быть готовыми защищать мир и суверенитет" республики
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации армии. По его словам Колумбия и США готовят провокации на границе с Боливарианской Республикой, что и послужило причиной призыва военных к готовности.

- У меня есть информация, что правительство Колумбии и Южное командование думают о провокационных действиях на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы попытаться отвлечь внимание от народного восстания против Ивана Дуке. Национальные ВС должны находиться в состоянии повышенной готовности, - заявил Мадуро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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