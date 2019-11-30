Эксперты прогнозируют рост спроса на ипотечные каникулы среди россиян в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-30T09:41:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Заинтересованность россиян в "ипотечных каникулах" возрастёт в 2020 году на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан об их возможностях для погашения ипотеки. Прежде, чем оформлять "ипотечные каникулы", эксперты советуют обдумать все условия, так как подобная возможность предоставляется один раз за весь срок выплаты долга.

Двумя главными причинами роста числа заявок на ипотечные каникулы стали повышение закредитованности и слабый рост реальных доходов россиян. Об этом ТАСС рассказал руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. Он также уточнил, что половина граждан тратят более 50% своих заработков на выплату кредита, а Минэкономразвития и Центробанк прогнозирует рост реальных доходов населения лишь на 0,1%.

Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" отмечает, что "ипотечные каникулы" имеют существенное преимущество перед программами реструктуризации, поскольку "ипотечные каникулы" банк предоставить обязан, а согласие на реструктуризацию кредита остаётся за банком.

Представительство Сбербанка поясняет, что со вступления 31 июля в силу закона об "ипотечных каникулах" спрос на них остаётся неизменным, и сейчас банк получил 5,5 заявок, все на максимально возможную отсрочку в шесть месяцев. Кредитная организация одобрила половину заявок, предложив остальным заёмщикам реструктуризацию долга.

На нашем сайте опубликован большой путеводитель по ипотечным каникулам с ответами на все главные вопросы и подробными инструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU