Банки начали отпускать россиян на каникулы

Напоминаем, кто и на каких условиях может ими воспользоваться.

Что это такое

Ситуация, когда человек взял ипотечный кредит, а потом потерял работу или тяжело заболел, увы, не редкость. Понятно, что финансовые возможности в таких случаях резко ухудшаются. И что делать - прощаться с квартирой?

И раньше большинство крупных банков могли пойти навстречу клиенту, который до этого аккуратно расплачивался, и предложить реструктуризацию кредита. Правда, условия могли оказаться самыми разными - и далеко не всегда приемлемыми для заемщика. И было это доброй волей банка, но никак не обязанностью.

Теперь возможность, попав в тяжелую жизненную ситуацию, взять паузу в выплатах по ипотечному кредиту, закреплена законодательно. А условия - одинаковые для всех банков. Ипотечные каникулы можно взять сроком до шести месяцев и один раз за кредитный период (второй раз по тому же ипотечному кредиту их уже не предоставят). По желанию заемщика на период каникул выплаты могут быть либо уменьшены, либо совсем приостановлены.

Пока вы у банка «на каникулах», у вас не могут изъять жилье, служащее залогом по тому самому кредиту, по которому вы попросили каникулы. И вы не испортите свою кредитную историю: данные в бюро кредитных историй подкорректируют с учетом вашей каникулярной ситуации. Исключение, если вы попросили не об отсрочке платежей, а об их уменьшении на период каникул, и уже этот уменьшенный платеж просрочили.

Теперь возможность, попав в тяжелую жизненную ситуацию, взять паузу в выплатах по ипотечному кредиту, закреплена законодательно.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Кому будут помогать

Тяжелая жизненная ситуация - понятие растяжимое. Поэтому в законе дан перечень конкретных случаев, когда можно просить банк о каникулах. Это если:

- вы остались без работы,

- потеряли кормильца,

- стали инвалидом I или II группы,

- признаны временно нетрудоспособным в течение более двух месяцев,

- совокупный доход супругов упал на 30% (при этом размер ежемесячных выплат по ипотеке в среднем превысил 50% от среднемесячного дохода),

- у вас увеличилось число иждивенцев (несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), при этом совокупный доход (с учетом финансовых поступлений у других членов семьи) уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода.

Кроме этого, должен выполняться еще ряд условий:

- размер ипотечного кредита не превышает 15 миллионов рублей,

- раньше вы не просили о его рефинансировании,

- жилье, на покупку которого взят кредит и которое служит залогом, - единственное.

Власти хотят, чтобы поддержку получали те, кто в ней действительно остро нуждается. Поэтому тех, кто покупает второе-третье или, скажем так, не самое дешевое жилье, решили с помощью этих ограничений отсеять. Пусть сами как-нибудь справляются.

Порядок действий

Обращаться за каникулами надо в тот самый банк, по кредиту которого вы собираетесь их просить.

От вас потребуется ряд документов. В частности, выписка из ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) о правах на имеющиеся объекты недвижимости - в качестве доказательства, что жилье, на которое взят кредит, единственное.

Также нужны документальные подтверждения того, что ваш случай - из тех самых обозначенных в законе тяжелых жизненных обстоятельств. Если вы остались без работы, надо зарегистрироваться в качестве безработного на бирже труда и принести оттуда справку. А если резко упали доходы, потребуется справка о заработанном за вычетом уплаченных налогов за текущий год и год, предшествующий обращению за каникулами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто еще может рассчитывать на льготы

Кроме людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, государство будет поддерживать многодетные семьи. Они смогут рассчитывать на выплату в 450 тысяч для погашения части взятого ипотечного кредита.

Право на такую компенсацию получат те, у кого с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети. И кто до 1 июля 2023 года возьмет (или уже взял) кредит на покупку квартиры, дома или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Порядок обращения за компенсацией пока не прописан, его в ближайшее время определит правительство. Но уже известно, что выплаты будут осуществляться через ДОМ.РФ (бывшее агентство по ипотечному жилищному кредитованию). То есть, скорее всего, схема будет такой. Вы, если имеете право на компенсацию, обращаетесь в свой банк. Оттуда ваши документы направляют в дом.рф. Если все нормально, деньги переводятся в ваш банк - в счет погашения основного долга по ипотеке. А если он меньше 450 тысяч - то и процентов.

Компенсацию можно будет получить только один раз, по одному кредиту.

КСТАТИ

А когда отсрочка закончится...

Не стоит надеяться, что долг или какую-то его часть вам вообще простят. Не простят - просто срок расплаты отодвинется на время каникул. В этом и есть смысл: дать человеку время, чтобы он мог как-то решить неожиданно возникшие проблемы. Скажем, найти новую работу или дополнительный источник дохода. Или спокойно подлечиться, не паникуя по поводу того, что из-за болезни останется без квартиры. И чтобы дальше он мог с новыми силами выплачивать кредит дальше.

- Ой, до конца каникул остается пять минут!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если выплаты были совсем приостановлены, срок расплаты вам продлят на то время, которое у вас длились каникулы. Если уменьшены - график пересчитают.

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