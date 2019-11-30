CNN: власти Украины могут начать выгодное для Трампа расследование

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-30T11:15:25+03:00

Источники не уточняют, чего именно будут касаться проверки

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Правительство Украины может объявить о начале расследований, политически выгодных президенту США Дональду Трампу. Дознание может касаться импичмента и в целом будет направлен на улучшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

29 ноября телеканал CNN сообщил со ссылкой на два источника, что в настоящее время Киев ведёт переговоры о том, как повлиять на укрепление отношений с американским президентом.

- По словам одного из источников, украинские официальные лица отметили, что возможные расследования должны иметь отношение к текущим событиям, а не только к тем, которые были в прошлом, - сообщает CNN.

По словам источника, власти Украины осознают свою зависимость от США в сфере безопасности и надеются на увеличение поддержки Вашингтона. Источник также отмечает, что украино-американские отношения осложняются потерей поддержки Трампа со стороны американских чиновников. Виной тому стали показания в рамках импичмента американского президента.

Процедура импичмента Трампа началась по инициативе демократов. Поводом для него стало оказание давления на президента Украины. Их диалог в ходе телефонного разговора был передан одним из работников спецслужб своему начальству.

ИСТОЧНИК KP.RU