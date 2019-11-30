2019-11-30T16:31:59+03:00
Экономика

В России увеличилось производство черной икры

Объем производства рыбной продукции за этот год вырос до 55 млн тонн
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Объем производства рыбной продукции за этот год вырос до 55 млн тоннОбъем производства рыбной продукции за этот год вырос до 55 млн тоннФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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С января по октябрь 2019 года в России произвели 32,7 тонны икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это следует из данных Росстата.

Показатель объема производства рыбной продукции в России вырос на 0,4 % и за 10 месяцев текущего года составил 55 миллионов тонн. Кроме осетровых за аналогичный период увеличился объем производства рыбного мороженого филе и составил 136 тысячи тонн (на 3,6 % больше, чем в прошлом году), а копченой рыбы - 54,4 тысячи тонн (на 11,2 % больше).

Однако за 10 месяцев на 1,1 %, сократился объем производства мороженой рыбы и составил 2,52 миллиона тонн, мороженого мяса рыб - 23,2 тысячи тонн (меньше на 11,9 %), икры лососевых - до 19,3 тысячи тонн (сократился на 4,4 %).

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в текущем году в России резко подорожал лосось из-за снижения улова. В некоторых случаях оптовая цена на красную рыбу, выловленную российскими рыбаками, выросла на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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