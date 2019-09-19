В России резко подоражал лосось из-за снижения улова

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-19T13:43:03+03:00

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В текущем году резко возросла оптовая цена на красную рыбу, выловленного российскими рыбаками. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза.

Как передает РБК закупочные цены на красную рыбу выросли в пределах 15%. Оптовые цены на горбушу, выловленную в дальневосточном регионе, выросли на 30%. В Центральной России эту рыбу можно купить по 155 рублей за килограмм. Кета из Центрального округа подорожала на 47% и торгуется по 250 рублей за килограмм.

Причиной роста цен стал плохой улов. По данным Росрыболовства, в дальневосточном регионе в 2018 выловили рекордные 677 тысяч тонн красной рыбы. В текущем году ситуация с уловом абсолютно противоположная. На Дальнем Востоке рыбакам удалось выловить около 458 тысяч тонн, на Камчатке примерно 337 тысяч тонн лососевых.

Напомним, как писал сайт kp.ru, благодаря рекордному улову лососевых в прошлом году красная икра подешевела в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU